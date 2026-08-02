❗️⚡️Соглашение BAE Systems о лицензионном производстве 105-мм гаубиц L119 на территории Украины знаменует переход от простой передачи излишков к формированию локализованной военно-промышленной базы.
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❗️⚡️Соглашение BAE Systems о лицензионном производстве 105-мм гаубиц L119 на территории Украины знаменует переход от простой передачи излишков к формированию локализованной военно-промышленной базы.