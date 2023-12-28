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Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Собянин: Москва упрочила лидерство по несырьевому неэнергетическому экспорту

Московская продукция успела отлично себя зарекомендовать на внутреннем рынке и активно выходит на экспорт Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге на своем персональном сайте, что доля столичной продукции в несырьевом неэнергетическом экспорте (ННЭ) России за январь – сентябрь 2023 года составляет около 17%.

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