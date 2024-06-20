Доктор Мясников: группа крови определяет качество жизни людей

Группа крови влияет на жизнь человека, его здоровье и чувствительность к определенным вирусам. В том числе есть вероятность, что от группы крови зависит IQ, заявил заслуженный врач России Александр Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.
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