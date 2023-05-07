Слово и дело

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Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о получении боевого распоряжения с обещанием дать снаряды

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о получении боевого распоряжения с обещанием дать снаряды

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что от Минобороны РФ было получено боевое распоряжение с обещанием дать снаряды и все необходимые боеприпасы для продолжения успешных действий «музыкантов» в Бахмуте (Артемовске).

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