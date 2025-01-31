Завод в Белогорске окажет матпомощь семье погибшего при взрыве рабочего

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 января. /ТАСС/. Группа компаний "Амурагроцентр", которой принадлежит маслоэкстракционный завод (МЭЗ) "Амурский" в Белогорске, окажет материальную помощь семье рабочего, погибшего 28 января при взрыве на производстве.
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