Политики Германии призвали выслать сторонников ХАМАС

Сторонники палестинского движения ХАМАС должны быть депортированы из Германии. Об этом заявил заместитель главы парламентской фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дирк Визе 9 октября в интервью газете «Rheinische Post».
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