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Закон, порядок, государство

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В Самарской области участковые уполномоченные полиции выявили и пресекли факт фиктивной регистрации порядка 200 иностранных граждан

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

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