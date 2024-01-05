Байдена раскритиковали за поддержку Украины

Губернатор штата Флорида, кандидат на пост американского президента от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что действующий лидер страны Джо Байден не может объяснить согражданам конечную цель поддержки Украины в ее конфликте с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии