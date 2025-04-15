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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон – это Украина» - Олимпийский комитет России отрекся от русской земли

«ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон – это Украина» - Олимпийский комитет России отрекся от русской земли

БлокнотРУ 14 апреля Михаил Дегтярев, бывший губернатор Хабаровского края, ныне министр спорта РФ и по совместительству глава Олимпийского комитета России, озвучил оптимистичную информацию.

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Комментарии
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sa
svet alex
Ему в помощники горлопана губерниева, вместе петь будут!
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1 час.
ВАСЬКА Моисеенко
Эх, нет на него Вл. Вольфовича, это же его выкормыш.
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1 час.
Ирина Карначева
он что рыбного супа переел?
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10 мин.
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