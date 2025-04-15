«ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон – это Украина» - Олимпийский комитет России отрекся от русской земли

БлокнотРУ 14 апреля Михаил Дегтярев, бывший губернатор Хабаровского края, ныне министр спорта РФ и по совместительству глава Олимпийского комитета России, озвучил оптимистичную информацию.
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