В России назвали важное последствие освобождения Купянска

Освобождение Купянска даст Российской армии возможность форсировать реку Оскол. Такое мнение высказал доцент департамента международных отношений Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Николай Новик, передает ТАСС.
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