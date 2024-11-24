Политика как он...
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Политика как она есть

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В России назвали важное последствие освобождения Купянска

В России назвали важное последствие освобождения Купянска

Освобождение Купянска даст Российской армии возможность форсировать реку Оскол. Такое мнение высказал доцент департамента международных отношений Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Николай Новик, передает ТАСС.

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