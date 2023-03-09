Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

102 подписчика

Прогноз на бой Волков — Романов на UFC Fight Night 221 (Vegas 71): коэффициенты на второй бой, кто победит 12 марта

В ночь с 11 на 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC Fight Night 221 или UFC Vegas 71, где в со-главном событии вечера пройдет поединок топовых тяжеловесов — Александром Волковым и Александром Романовым.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх