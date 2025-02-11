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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Кооператив в Dark Souls 3, дата кампании Delta Force, диаблоиды скатились, ремастер Dawn of...

Кооператив в Dark Souls 3, дата кампании Delta Force, диаблоиды скатились, ремастер Dawn of...

Кооператив в Dark Souls 3, дата кампании Delta Force, диаблоиды скатились, ремастер Dawn of War…Авторы новой Delta Force объявили дату старта сюжетной кампании; разработчики Company of Heroes и Warhammer 40,000: Dawn of War собираются взяться за переиздания старых игр и продолжение своих культовых франшиз; создатель кооперативного мода для Elden Ring сотворит кооператив для Dark Souls III; один из отцов Diablo и Di источник#Company_of_Heroes #Warhammer_40_000_Dawn_of_War.

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