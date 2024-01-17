Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Нацисты регулярно прощупывают воздушные трассы для последующей массированной атаки на Москву, Санкт-Петербург и други...В сеть попали кад...
  • АндрейБорков
    Давно пора! Закрыть наши территориальные воды и исключительную экономическую зону в Баренцевом море и Северном Ледови...Правительство Рос...
  • Валерий Бирюков
    А что! Ценная мысль: вывести войска из Хохлостана и ввести их в Финляндию. Я - за.В Хельсинки готов...

Уникальная разработка новосибирских инженеров: на станции СКИФ выведут синхротронные лучи

Уникальная разработка новосибирских инженеров: на станции СКИФ выведут синхротронные лучи

После сдачи 30 станций СКИФ научные исследования в России выйдут на новый уровень.Новое оборудование 17 января показали в Кольцово на территории ЦКП "СКИФ", а именно фронтенды трёх экспериментальных станций, способных вывести синхротронное излучение из основного накопителя на станцию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх