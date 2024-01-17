Уникальная разработка новосибирских инженеров: на станции СКИФ выведут синхротронные лучи

После сдачи 30 станций СКИФ научные исследования в России выйдут на новый уровень.Новое оборудование 17 января показали в Кольцово на территории ЦКП "СКИФ", а именно фронтенды трёх экспериментальных станций, способных вывести синхротронное излучение из основного накопителя на станцию.