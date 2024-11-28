8BitDo представила геймерскую клавиатуру с парой гигантских кнопок в стиле при...

8BitDo представила геймерскую клавиатуру с парой гигантских кнопок в стиле приставки XboxКомпания 8BitDo представила новую версию своей механической ретро-клавиатуры, обладающей стилистикой оригинальной игровой приставки Xbox от Microsoft.
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