В Курской области севастопольские морпехи реставрировали памятник героям ВОВ

В Минобороны России рассказали журналистам что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцирующейся в Севастополе, восстановили памятник участникам Великой Отечественной войны в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)