Пара ETH/BTC повторяет цикл 2017-19 гг. Пришло ли время для холда Ethereum?

В текущей рыночной динамике пара ETH/BTC демонстрирует схожесть с циклом 2017–2019 годов: индекс Stochastic RSI опустился ниже 20 на протяжении двух лет, что исторически указывало на перепроданность актива.
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