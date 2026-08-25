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Япония отказалась снимать санкции с России: ответ Кремля вызвал переполох в Токио

Япония отказалась снимать санкции с России: ответ Кремля вызвал переполох в Токио

Япония поддерживает санкционную политику Запада, пишут СМИ МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Япония поддерживает санкционную политику Запада и не будет снимать ограничения против России, – такое заявление некоторое время назад было сделано секретарем японского кабмина Минору Кихара.

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Комментарии
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Василий Порубов
Япошек пора ставить на место и показывать средний палец на все их поползновения. Идиотизм узкоглазиков, походу, не лечится. Только харакири их спасет. Банзай!
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4 н.
Александр Т
Как говорили пиндосы жолтожопые макаки понимают только палку.
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3 н.