Глава СВР России призвал пресечь попытки реабилитации нацистской идеологии

Россия и Белоруссия должны продолжить нести народу правду о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны чтобы пресечь попытки реабилитации нацизма, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в видеоприветствии Международной конференции по геноциду.
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