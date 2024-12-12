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Глава СВР России призвал пресечь попытки реабилитации нацистской идеологии

Глава СВР России призвал пресечь попытки реабилитации нацистской идеологии

Россия и Белоруссия должны продолжить нести народу правду о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны чтобы пресечь попытки реабилитации нацизма, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в видеоприветствии Международной конференции по геноциду.

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