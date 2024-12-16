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Царьград

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В Магаданской области женщина насмерть замёрзла в машине

В Магаданской области женщина насмерть замёрзла в машине

Вместе с ней в салоне находился мужчина. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии.СУ СК России по Магаданской области начало проверку по факту обнаружения на дороге, ведущей в посёлок Сплавная, тела женщины, которая замёрзла.

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