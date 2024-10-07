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Психолог Изюменко: детям до трех лет нельзя давать гаджеты

Психолог Изюменко: детям до трех лет нельзя давать гаджеты

Дети должны иметь возможность изучать окружающий мир с помощью своих органов чувств. Нельзя малышам в возрасте до трех лет давать гаджеты, в которых каждые 5-6 секунд меняется картинка – это негативно влияет на развитие внимания и памяти у детей, предупредила клинический психолог, аддиктолог Александра Изюменко в пресс-центре НСН.

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