Психолог Изюменко: детям до трех лет нельзя давать гаджеты

Дети должны иметь возможность изучать окружающий мир с помощью своих органов чувств. Нельзя малышам в возрасте до трех лет давать гаджеты, в которых каждые 5-6 секунд меняется картинка – это негативно влияет на развитие внимания и памяти у детей, предупредила клинический психолог, аддиктолог Александра Изюменко в пресс-центре НСН.