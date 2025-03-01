Трамп намерен радикально сократить Госдеп, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует радикально сократить госдепартамент, оставив в нем меньше дипломатов, меньше посольств и более узкую сферу деятельности, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
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