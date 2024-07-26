Маме свердловского экс-силовика Дьякова вернули роскошное жилье

Свердловский областной суд снял арест с квартиры, доля которой принадлежит матери экс-начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД, полковника Андрея Дьякова, арестованного за взятку.
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