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Авторадио

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Арабский язык стал вторым иностранным в школах по выбору

Арабский язык официально войдёт в школьную программу как возможный второй иностранный язык с 1 сентября 2026 года.

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