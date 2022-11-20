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«Баффало» проиграл 8 матчей подряд. Тренер недоволен самоотдачей всех игроков, кроме троих

«Баффало» проиграл 8 матчей подряд, тренер недоволен самоотдачей игроков. Сегодня «Сэйбрс» уступили «Торонто» (2:5) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

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