Более 7 тысяч абонентов уже воспользовались упрощенным порядком подачи заявления на снижение платы за электричество

До завершения льготного периода осталось меньше месяца, в течение этого времени владельцы домов могут подать в упрощенном порядке в сбытовые компании заявления, подтверждающие наличие электроплит и электроотопления.
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