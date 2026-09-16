Суд ЕС частично удовлетворил иск Полины Гагариной против санкций

Суд Евросоюза принял решение снять с российской певицы Полины Гагариной часть персональных санкций. Об этом написали в документе по делу T-460/24 Gagarina v Council Судьи отменили решения Совета ЕС о продлении санкций в отношении артистки с 16 марта 2025 года по 15 марта 2026 года.