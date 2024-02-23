Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

158 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Rudi
    Бедные учителя, то их дети мигрантов чмырят, сейчас и Минобр подключился! Везде нелюди что ли?В Минобре показал...
  • Гарий Щерба
    Ага , Петров и Баширов ...!!!СМИ: испанские сп...
  • Неизвестно Неизвестно
    Рождаемость падает из за отсутствия уверенности в будущем, что нас ждёт в будущем?Путин: рождаемост...

Путин: рождаемость в России снижается из-за роста благосостояния

Путин: рождаемость в России снижается из-за роста благосостояния

По мнению президента, люди откладывают рождение ребенка из-за роста доходов и желания получать образование Одной из причин снижения рождаемости в России является рост благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин в Казани.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Курмаева
Как раз наоборот.
Ответить
16 час.
StarPer
Срочно загнать всех в нищету для решения демографии.
Ответить
14 час.
Неизвестно Неизвестно
Рождаемость падает из за отсутствия уверенности в будущем, что нас ждёт в будущем?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору