Путин: рождаемость в России снижается из-за роста благосостояния

По мнению президента, люди откладывают рождение ребенка из-за роста доходов и желания получать образование Одной из причин снижения рождаемости в России является рост благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин в Казани.
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