Не принявших российские традиции бывших мигрантов предложили лишать гражданства

Бывших мигрантов, не принявших российские традиции, нужно лишать гражданства. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло, его комментарий публикует Ura.
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