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  • ШКИПЕР
    Не предлагать , а делать это надо , причём ещё вчера.Бастрыкин предлож...
  • Nikolay Boyko
    Согласен на все 100 👍👍👍👍👍👍👍Бастрыкин предлож...
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    Кто разрешил эту глупость? Мигрант не резидент, и не может оформлять приглашение в Россию. Но у нас всё делается чере...Бастрыкин предлож...

Не принявших российские традиции бывших мигрантов предложили лишать гражданства

Не принявших российские традиции бывших мигрантов предложили лишать гражданства

Бывших мигрантов, не принявших российские традиции, нужно лишать гражданства. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии Павел Пожигайло, его комментарий публикует Ura.

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