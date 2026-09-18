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Журнал «Профиль»

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За день над регионами России, Чёрным и Каспийским морями сбито 328 украинских БПЛА

С 08:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 328 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщают в Минобороны РФ 18 сентября 2026 года, в пятницу.

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