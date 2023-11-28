Доходы фонда базового медстрахования КНР в 2023-м превысили 2,6 трлн юаней

В Китае с января по октябрь текущего года поступления в фонд базового медицинского страхования, включая страхование материнства, составили в общей сложности около 2,62 триллиона юней, то есть около 368,2 миллиарда долларов.
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