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Доходы фонда базового медстрахования КНР в 2023-м превысили 2,6 трлн юаней

Доходы фонда базового медстрахования КНР в 2023-м превысили 2,6 трлн юаней

В Китае с января по октябрь текущего года поступления в фонд базового медицинского страхования, включая страхование материнства, составили в общей сложности около 2,62 триллиона юней, то есть около 368,2 миллиарда долларов.

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