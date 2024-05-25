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Формула E. Шанхай. Эванс выиграл 1-ю гонку, Верляйн – 2-й, Кэссиди – 3-й

Пилот «Ягуара» Митч Эванс стал лучшим по итогам первой гонки «Формулы E» в Шанхае. Эванс отстоял первую позицию в плотной борьбе с Паскалем Верляйном из «Порше» и своим напарником Ником Кэссиди на последних кругах, обладатель поула Жан-Эрик Вернь («Пенске») финишировал лишь седьмым.

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