Маникюр с глазом (фото)

В наше время придумано огромное количество разных средств, делающих маникюр уникальным и эффектным. Если вы слышите от мастера выражение «маникюр с глазом», то сразу представляете себе нарисованные на ногтевой пластине глаза, однако не всегда это будет означать данное изображение.