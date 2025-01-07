Отказ от переговоров с Россией привел к значительным потерям ВСУ и 20% территорий Украины. Профессор Гленн Дизен и президент Франции Макрон комментируют ситуацию, а Сергей Лавров подчеркивает готовность к переговорам с четкими условиями от Москвы.