Отказ от переговоров с Россией привел к значительным потерям ВСУ и 20% территорий Украины. Профессор Гленн Дизен и президент Франции Макрон комментируют ситуацию, а Сергей Лавров подчеркивает готовность к переговорам с четкими условиями от Москвы.
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