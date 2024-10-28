Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украина обещает северокорейскому спецназу в случае сдачи в плен много сала, мяса и огурцов

Украина обещает северокорейскому спецназу в случае сдачи в плен много сала, мяса и огурцов

  На Западе считают, что у Зеленского теперь две беды — новые русские станции РЭБ и солдаты Ким Чен Ына Российская армия меняет военную тактику, опираясь на опыт противодействий обученным на Западе украинских солдатам.

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