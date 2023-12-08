В пригороде Барнаула восстанавливают электричество

Ранним утром 8 декабря в Бельмесево и Сибирской Долине произошло аварийное отключение света В барнаульских поселках Бельмесево и Сибирская Долина восстанавливают подачу электроэнергии после аварийного отключения.
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