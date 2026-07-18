Academia Embarrasses Itself. Again Authored by J.B. Shurk via American Thinker, Over at Twitchy, a publication that curates the news in funny yet insightful ways, a headline reads, “Head of Medical School Tells Congresswoman the Vast Majority of Pregnancies Occur in Women.
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