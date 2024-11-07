Холодно-горячо

Рабочая неделя нынешняя выдалась короткой, зато началась бодро. В первый же будний день спокойствие общественности взорвалось после заявления экономиста, профессора Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца.
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