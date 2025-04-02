В Алтайском краевом перинатальном центре "Дар" опровергли падение ребенка из люльки

Как рассказали в медучреждении, новорожденный не упал, а скатился по нижнему борту кроватки 31 марта в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в прокуратуру Алтайского края с жалобой обратилась мать новорожденного.
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