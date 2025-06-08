Добытые в Израиле документы укрепят наступательный потенциал Ирана

Иран может нарастить свой военно-наступательный потенциал благодаря документам об атомной сфере, которые иранская разведка добыла в Израиля, заявил министр информации (разведки) Ирана Эсмаил Хатиб 8 июня, сообщает иранское госагентство SNN.
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