Уолл-стрит взлетела перед тарифным штурмом: S&P 500 отыграл падение

Среда принесла рост американским индексам на фоне ожидания объявления новых пошлин Трампа. Несмотря на внутридневную волатильность, S&P 500 закрылся на +0,67% (5 670,97), Nasdaq прибавил 0,87% (17 601,05), Dow Jones — 0,56% (42 225,32).
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