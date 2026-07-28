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Царьград

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Профилактические беседы и рейды: 350 бесед, 230 случаев распития

Профилактические беседы и рейды: 350 бесед, 230 случаев распития

В частном охранном предприятии сообщили, что в период с 1 по 27 июля текущего года его сотрудниками было проведено около 350 профилактических бесед, направленных на пресечение нарушений общественного порядка.

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