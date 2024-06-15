20 человек, которые завели питона, но не рассчитали его размеры

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Sergey Ivanov

Это не «любовь к животным». Это- любовь к себе! Это- тщеславие. То есть, пустая (напрасная) слава. Эти вот любители экзотики заводят питона (льва, гиену, крокодила, гиппопотама....) не потому, что любят живность, а только лишь из стремления пощекотать свое больное самолюбие. И кончается эта дурь всегда одинаково. Вспомните историю льва Кинга. Ну, а с питоном история будет еще проще. Этим ползучим гадам ведь думать нечем. Нет у них мозгов для этого. А потому, стоит вам хоть раз вашего любимца не покормить- и он сожрет вас. Или вашего ребенка.