НОВОСТИ В ФОТОГ...
BIGPICTURE.RUИСТОРИЯПУТЕШЕСТВИЯЛОНГРИДЫКУЛЬТУРАФОТОПРОЕКТЫДИЗАЙНЗНАМЕНИТОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

43 602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    И это АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО! "...Кого сейчас представляют наши думаки- сказать сложно.... Одно только ясно: К народу эт...Школьные предметы...
  • Олег Самойлов
    Ой! Неужели "...Когда- то человек труда был самым уважаемым в государстве..."? Это  КОГО  уважало наше государство?  ...Школьные предметы...
  • Олег Самойлов
    И это ТОЖЕ ВЕРНО! "...Обществоведение вообще- то должно дать школьнику ответ на вопрос: Ради чего существует государс...Школьные предметы...

20 человек, которые завели питона, но не рассчитали его размеры

20 человек, которые завели питона, но не рассчитали его размеры

Очень многим людям нравятся змеи и питоны, а может даже анаконды, ведь они такие красивые и большие. А насколько большие? Хозяева, которые уже завели себе такое чудо, с радостью хвастаются своими питомцами и это поражает воображение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
SI
Sergey Ivanov
Это не «любовь к животным». Это- любовь к себе! Это- тщеславие. То есть, пустая (напрасная) слава. Эти вот любители экзотики заводят питона (льва, гиену, крокодила, гиппопотама....) не потому, что любят живность, а только лишь из стремления пощекотать свое больное самолюбие. И кончается эта дурь всегда одинаково. Вспомните историю льва Кинга. Ну, а с питоном история будет еще проще. Этим ползучим гадам ведь думать нечем. Нет у них мозгов для этого. А потому, стоит вам хоть раз вашего любимца не покормить- и он сожрет вас. Или вашего ребенка.
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх