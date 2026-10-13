Большое помещение для бизнеса можно купить у города на улице Пронской

Нежилое помещение свободного назначения площадью 274,3 кв. м выставили на торги по адресу ул. Пронская, д.
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