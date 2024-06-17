Белоусов обратился к полкам после освобождения Старомайорского в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы 218-му танковому полку и 394-му мотострелковому полку, принимавшим участие в освобождении Старомайорского в ДНР, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии