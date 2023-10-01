«Человейники» и мигранты: как они влияют на бюджет России АнастасияСовсем недавно правительство России утвердило проект бюджета, который предвещает улучшение состояния социальной сферы на ближайшие три года.
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