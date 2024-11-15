Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

679 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Вот же  ВЫБЛЯДКИ НАЦИСТСКИЕ , скоро предложат на площадях  ВЕШАТЬ ....!!!«Вспомним 1917-й»...
  • Вячеслав Кудрявцев
    эти козлы заебали уже! и еще за мои деньги!отключить им все!!!!!!Под антиолигархич...
  • Владимир Степанов
    В ответ предлагаю провести референдум среди коренных индейцев США на тему: в каких штатах они желают жить и к каким г...Американский дипл...

Задача Запада поменялась с «уничтожить Россию сразу» на «уничтожить после перемирия» – эксперт

Задача Запада поменялась с «уничтожить Россию сразу» на «уничтожить после перемирия» – эксперт

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что ядерное оружие «не дает вышвырнуть Россию из Украины», а генсек Альянса Марк Рютте уверяет, что помощь ВСУ продолжит поступать в 2025 году для ведения полноценных боевых действий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх