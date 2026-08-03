Раненного дроном ВСУ под Геленджиком ребенка эвакуируют в краевую больницу

Одного ребенка, пострадавшего при ударе украинского дрона по гражданской инфраструктуре в Архипо-Осиповке, перевезут в краевую больницу в Краснодаре, сообщил главврач горбольницы Геленджика Сергей Ермаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии