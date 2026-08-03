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Аргументы и Факты

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Раненного дроном ВСУ под Геленджиком ребенка эвакуируют в краевую больницу

Раненного дроном ВСУ под Геленджиком ребенка эвакуируют в краевую больницу

Одного ребенка, пострадавшего при ударе украинского дрона по гражданской инфраструктуре в Архипо-Осиповке, перевезут в краевую больницу в Краснодаре, сообщил главврач горбольницы Геленджика Сергей Ермаков.

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