Во время массовых протестов во Франции 17 октября задержали 2397 человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на обновлённые данные МВД страны.
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