Пентагон об ударе ВСУ по Крыму: США не хотят видеть потери среди мирных людей

Ага. Не хотят. Но, типа, раз уж так всё пошло... Мало ли кто чего хочет не хочет. Все самые мрачные, гневные и оскорбительные эпитеты в адрес этой страны уже давно закончились.

А

Александр

Пиндосы вообще не видят людей на чужих землях. А теперь и на своих, заселяемых бесполыми особями. Они там видят только триллионы баксов. И как стадо слонов ломятся на эти земли ничего не разбирая и всё разрушая. Даже не интересуясь кто там и что там. Это какая-то мутирующая цивилизация из гамбургеров, жевательной резинки, пидорасов, доводящая всё до абсурда и разложения. Европа уже поражена этой заразой. Мы в последнее мгновение от них отскочили. И до сих пор от осложнений не избавимся. Какие с ними переговоры?! Сосуществование?! Эта зараза должна быть изолирована. Или уничтожена. Звучит жестоко. Но иначе эту эпиденмию не остановить.