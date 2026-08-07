В автобусах Арзамаса устанавливают терминалы оплаты проезда

В общественном транспорте Арзамаса активно внедряются стационарные терминалы оплаты проезда. АО «Арзамаспассажиравтотранс» стало первым предприятием в Нижегородской области (после областного центра), реализовавшим такой формат оплаты.
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